Пегов: русская армия сорвала прорыв боевиков ВСУ на Пески

Украинские националисты 8 сентября около 16 часов по МСК предприняли попытку прорваться к посёлку Пески.

Об этом сообщил проект Семёна Пегова WarGonzo.

"Выставившись в боевые порядки, неонацисты выдвинулись на четырёх бронемашинах, при поддержке танка и пехоты в количестве, как минимум, двух взводов к позициям, которые контролируются подразделениями НМ ДНР", — сообщает портал.

По словам военкора, разведчики объединённой армии вовремя выявили продвижение военной техники, передали координаты артиллерии ВС РФ, а те ударили по противнику, вынудив боевиков ВСУ отступить.

Прорыв был ликвидирован, сообщает Telegram-канал. По неонацистам наносили удар самоходные артустановки "Гиацинт" калибра 152-мм, добавил журналист.