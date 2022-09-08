Украинские националисты 8 сентября около 16 часов по МСК предприняли попытку прорваться к посёлку Пески.
Об этом сообщил проект Семёна Пегова WarGonzo.
"Выставившись в боевые порядки, неонацисты выдвинулись на четырёх бронемашинах, при поддержке танка и пехоты в количестве, как минимум, двух взводов к позициям, которые контролируются подразделениями НМ ДНР", — сообщает портал.
По словам военкора, разведчики объединённой армии вовремя выявили продвижение военной техники, передали координаты артиллерии ВС РФ, а те ударили по противнику, вынудив боевиков ВСУ отступить.
Прорыв был ликвидирован, сообщает Telegram-канал. По неонацистам наносили удар самоходные артустановки "Гиацинт" калибра 152-мм, добавил журналист.
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