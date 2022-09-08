Североатлантический альянс НАТО "в ручном режиме" руководит действиями киевской власти в боевых действиях.
Украина буквально кишит западными военными инструкторами, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.
"Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечён в согласование каждой цели американских ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Незалежная наводнена военными инструкторами, наёмниками и спецслужбами западных стран.
Во многих странах на данный момент проводятся курсы по подготовке вооружённых формирований украинских националистов, подытожил Небензя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.