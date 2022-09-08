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Небензя: Украина кишит западными военными инструкторами

Силовые структуры

Североатлантический альянс НАТО "в ручном режиме" руководит действиями киевской власти в боевых действиях.

Украина буквально кишит западными военными инструкторами, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

"Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечён в согласование каждой цели американских ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Незалежная наводнена военными инструкторами, наёмниками и спецслужбами западных стран.

Во многих странах на данный момент проводятся курсы по подготовке вооружённых формирований украинских националистов, подытожил Небензя.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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