Подберёзкин: коллапс украинской армии произойдёт в сентябре

В ходе проведения российской спецоперации сроки для России не очень важны.

Об этом сообщил глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Это не имеет никакого значения, потому что мы не собираемся останавливаться на этой части операции. Сейчас наступает коллапс украинской армии, когда целые бригады отказываются выполнять приказы. Это означает развал армии. Как быстро он может произойти? Я считал, что он наступит к середине сентября. Я пока такой прогноз и оставляю", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Он отметил, что киевскому режиму надо должное — он сумел хорошо организовать "процесс бросания в топку "пушечного мяса". А сейчас киевская власть и женщин туда хочет присовокупить.

Холода уже наступили, и к ноябрю ситуация у националистов будет только хуже, поскольку ВСУ не приспособлены воевать в условиях распутицы и холодов, говорит обозреватель.

Подберёзкин считает, что всё это позволяет предположить, что уже скоро Киев попытается выйти на переговоры.