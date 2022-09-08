Эксперт Шрайвер из США: ещё пара "наступлений" ВСУ и солдаты на Украине кончатся

Атака украинских боевиков на Балаклею не является "контрнаступлением". Она лишь доказывает, что ВСУ находятся на последнем издыхании, уверен историк из США.

Уилл Шрайвер привёл в пример контрнаступление немецкой армии в Арденнах в декабре 1944 года, где было задействовано 400 тысяч солдат, почти пять тысяч орудий и две тысячи единиц тяжёлой техники.

"Украинские операции за последние несколько дней, напротив, убедительно свидетельствуют о крайне ограниченной мобильности и огневой мощи сильно истощённой армии", — публикует слова эксперта американский портал Imetatronink.

Несмотря на то что ограниченные контратаки приводят к жарким боям, у Киева отсутствует возможность как-либо закрепить временный успех, а потому солдат ВСУ быстро выбивают с занятых позиций российские артиллерия и авиация.

"Ничто не положит конец украинской армии быстрее, чем продолжение "контрнаступлений" ВСУ, подобных тем, которые мы наблюдали в последние дни", — резюмировал Шрайвер.