Атака украинских боевиков на Балаклею не является "контрнаступлением". Она лишь доказывает, что ВСУ находятся на последнем издыхании, уверен историк из США.
Уилл Шрайвер привёл в пример контрнаступление немецкой армии в Арденнах в декабре 1944 года, где было задействовано 400 тысяч солдат, почти пять тысяч орудий и две тысячи единиц тяжёлой техники.
"Украинские операции за последние несколько дней, напротив, убедительно свидетельствуют о крайне ограниченной мобильности и огневой мощи сильно истощённой армии", — публикует слова эксперта американский портал Imetatronink.
Несмотря на то что ограниченные контратаки приводят к жарким боям, у Киева отсутствует возможность как-либо закрепить временный успех, а потому солдат ВСУ быстро выбивают с занятых позиций российские артиллерия и авиация.
"Ничто не положит конец украинской армии быстрее, чем продолжение "контрнаступлений" ВСУ, подобных тем, которые мы наблюдали в последние дни", — резюмировал Шрайвер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.