Подоляка: потери ВСУ на Харьковском направлении — несколько тысяч человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на Харьковском направлении, однако наступление продолжается. Об этом сообщает военный аналитик, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.

Он отметил, что в пятницу утром механизированные части противника продолжили наступление по двум главным направлениям: на Купянск и на юго-восток, чтобы перерезать коммуникации Изюмской группировки союзных сил.

По словам эксперта, пока здесь особых успехов у ВСУ нет, ВС РФ держат оборону и отражают атаки противника.

Потери ВСУ, с учётом ударов авиации и ракет, достигли убитыми и ранеными несколько тысяч человек, заявил Подоляка.

Он добавил, что для украинской стороны критическим результатом это не считается, так как есть определённые результаты.

Однако, перебрасывая части с разных участков фронта, Киев не просто ставит на кон всё, но и начинает рисковать, так как его северная ударная группировка втягивается в пробитый, но пока ещё довольно узкий коридор между Купянском и Изюмом, полагает он.

А это в случае накопления российскими военными необходимых резервов даёт шанс России на выигрыш всего сражения, заключил эксперт.