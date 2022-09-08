Подоляка: Киев поставил на кон всё на Харьковском направлении

Киев начал генеральное наступление на Харьковском направлении всеми возможными силами, рассчитывая на максимальный результат. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают сюда резервы с других направлений, заметил блогер, сославшись на свои источники. То же самое, вероятно, должно делать и командование ВС России, считает он.

В районе Балаклеи идут тяжелейшие бои, в результате которых противник сегодня к вечеру смог взять большую часть населённого пункта, российские войска пытаются зацепиться за восточные окраины города, рассказал эксперт.

Но пока однозначности в этом сражении нет, добавил он. Противник очень сильно рискует, так как он, выдвинувшись вперёд, может получить удар во фланг и в тыл из того же района Шевченково, и тогда победа может быстро обернуться поражением, заметил аналитик.

"ВСУ, введя в бой свои главные резервы на этом направлении, поставили всё на кон. Если они достигнут успеха, то план союзных сил на осень будет сорван. Если проиграют, то проиграют всё", — заключил Подоляка в своём Telegram-канале.