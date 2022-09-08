Киев начал генеральное наступление на Харьковском направлении всеми возможными силами, рассчитывая на максимальный результат. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают сюда резервы с других направлений, заметил блогер, сославшись на свои источники. То же самое, вероятно, должно делать и командование ВС России, считает он.
В районе Балаклеи идут тяжелейшие бои, в результате которых противник сегодня к вечеру смог взять большую часть населённого пункта, российские войска пытаются зацепиться за восточные окраины города, рассказал эксперт.
Но пока однозначности в этом сражении нет, добавил он. Противник очень сильно рискует, так как он, выдвинувшись вперёд, может получить удар во фланг и в тыл из того же района Шевченково, и тогда победа может быстро обернуться поражением, заметил аналитик.
"ВСУ, введя в бой свои главные резервы на этом направлении, поставили всё на кон. Если они достигнут успеха, то план союзных сил на осень будет сорван. Если проиграют, то проиграют всё", — заключил Подоляка в своём Telegram-канале.
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