WarGonzo: штурмовать Красный Лиман готовятся от 3 до 5 тысяч бойцов ВСУ

В районе Николаевки и со стороны Славянска по направлению к Красному Лиману наблюдается серьёзное скопление живой силы и техники украинских вооружённых сил (ВСУ).

Об этом сообщил в пятницу вечером военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Краснолиманском районе.

Они отмечают, что противник стягивает к линии боевого соприкосновения танковые ударные кулаки, пехоту и готовится нанести удары из натовских реактивных системам залпового огня.

По словам Пегова, к штурму Красного Лимана готовятся от трёх до пяти тысяч бойцов ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддбуный сообщил о переброске дополнительных резервов российских войск в Харьковскую область вертолетами Ми-26, чтобы не допустить дальнейшего прорыва противника.