В районе Николаевки и со стороны Славянска по направлению к Красному Лиману наблюдается серьёзное скопление живой силы и техники украинских вооружённых сил (ВСУ).
Об этом сообщил в пятницу вечером военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Краснолиманском районе.
Они отмечают, что противник стягивает к линии боевого соприкосновения танковые ударные кулаки, пехоту и готовится нанести удары из натовских реактивных системам залпового огня.
По словам Пегова, к штурму Красного Лимана готовятся от трёх до пяти тысяч бойцов ВСУ.
Ранее военкор Евгений Поддбуный сообщил о переброске дополнительных резервов российских войск в Харьковскую область вертолетами Ми-26, чтобы не допустить дальнейшего прорыва противника.
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