Генштаб ВС РФ перебрасывает резервы в Харьковскую область вертолётами Ми-26

Генеральный штаб Вооружённых сил России использует для массовой переброски резервов на Купянское и Изюмское направления вертолёты Ми-26. Они приземляются практически у линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный.

Репортёр отметил, что перебрасывается личный состав и бронетехника для усиления группировки российских войск в Харьковской области. Вертолёты взлетают и приземляются постоянно на нескольких точках, расположенных рядом с линией фронта.

По словам военкора, военные ВС РФ сразу после высадки уходят к линии обороны, чтобы не допустить дальнейших прорывов подразделений киевского режима.

Ранее военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что дальнейшие успехи сторон будут зависеть от скорости ввода в бой резервов.