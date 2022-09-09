Генеральный штаб Вооружённых сил России использует для массовой переброски резервов на Купянское и Изюмское направления вертолёты Ми-26. Они приземляются практически у линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный.
Репортёр отметил, что перебрасывается личный состав и бронетехника для усиления группировки российских войск в Харьковской области. Вертолёты взлетают и приземляются постоянно на нескольких точках, расположенных рядом с линией фронта.
По словам военкора, военные ВС РФ сразу после высадки уходят к линии обороны, чтобы не допустить дальнейших прорывов подразделений киевского режима.
Ранее военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что дальнейшие успехи сторон будут зависеть от скорости ввода в бой резервов.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.