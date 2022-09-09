Военкоры: контрнаступление под Балаклеей оборачивается разгромом ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия. Военные корреспонденты отмечают, что союзные силы России и Народной милиции используют вертолёты Ми-26 в районе Купянска и Изюма. Также дополнительные резервы стягиваются и на земле.

Военкоры, которые находятся в зоне боевых действий, сообщают, что основные силы украинских войск расположены в девяти километрах от Купянска. Боевики ВСУ предпринимают попытки нанести удары по городу, чтобы окружить союзные войска. Однако Купянск готов к обороне: активно работают авиационные и штурмовые подразделения, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Как сообщают источники с мест, под Купянском идёт замес, даже сильнее балаклейского. Потери противник несёт тяжелые", — отметили в Telegram-канале "Оркестр Вагнера".

Также военкоры подчеркнули, что украинские боевики под Купянском резко отступили.