"Архангел": разведчики ВДВ взяли в плен офицеров ВСУ под Купянском

Российские военные взяли в плен двоих офицеров ССО ВСУ в ходе боёв за Купянск, сообщили в проекте спецназа РФ "Архангел".

Согласно информации, украинских боевиков вынудили сложить оружие.

"В настоящее время Балаклея контролируется силами коалиции", — передаёт "Царьград" со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что слаженно и чётко была проведена работа артиллерии и авиации МО России по местам дислокации киевских боевиков.