Российские военные взяли в плен двоих офицеров ССО ВСУ в ходе боёв за Купянск, сообщили в проекте спецназа РФ "Архангел".
Согласно информации, украинских боевиков вынудили сложить оружие.
"В настоящее время Балаклея контролируется силами коалиции", — передаёт "Царьград" со ссылкой на источник.
При этом отмечается, что слаженно и чётко была проведена работа артиллерии и авиации МО России по местам дислокации киевских боевиков.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.