Все бойцы СОБР "Омега", оборонявшие Балаклею, живы и обращаются к России

Уже сообщалось, что все бойцы спецназа СОБР "Омега" Росгвардии живы и здоровы. С честью выполнив боевую задачу в харьковском городе Балаклея, они вышли из огневого мешка.

В Интернете появились первые кадры с росгвардейцами, где русские солдаты эмоционально выражают свои чувства и подчёркивают, что бойцы союзных сил непобедимы.

"Мы выжили. У нас весь личный состав живой! Россия! Русские — вперед!" — кричит боец, обращаясь к россиянам и гражданам освобождённой Украины.

Напомним, бойцы СОБРа героически несколько дней в Харьковской области отражали атаки многократно превосходящих сил националистов.