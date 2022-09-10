Уже сообщалось, что все бойцы спецназа СОБР "Омега" Росгвардии живы и здоровы. С честью выполнив боевую задачу в харьковском городе Балаклея, они вышли из огневого мешка.
В Интернете появились первые кадры с росгвардейцами, где русские солдаты эмоционально выражают свои чувства и подчёркивают, что бойцы союзных сил непобедимы.
"Мы выжили. У нас весь личный состав живой! Россия! Русские — вперед!" — кричит боец, обращаясь к россиянам и гражданам освобождённой Украины.
Напомним, бойцы СОБРа героически несколько дней в Харьковской области отражали атаки многократно превосходящих сил националистов.
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