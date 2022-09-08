Украинские Вооружённые силы в Харьковской области предприняли неудачную попытку окружить в кольцо Балаклею.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу местной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
Сообщается, что город остаётся под контролем объединённой армии.
Вопреки множеству слухов, обозреватель Борис Рожин ранее подтвердил, что город контролируют российские войска, и указал на некоторые "противоречивые сообщения" о боевых действиях в районе Шевченково и на окраине Балаклеи.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.