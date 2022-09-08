Ищенко: ВСУ пытались повторить в Херсоне наступление немцев на Курской дуге

У украинской армии была реальная возможность для наступления, и Генштаб ВСУ решил ей воспользоваться, считает политолог Ростислав Ищенко.

"Это классическая Курская дуга. На Курской дуге немцы наступали, потому что им было необходимо перехватить инициативу, так как в обороне войны не выигрывают", — пояснил президент Центра системного анализа и прогнозирования.

Как и вермахт под Курском в 1943 году, Киев решил взять инициативу в свои руки, чтобы если не победить союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР, то хотя бы надолго остановить их продвижение. Замысел украинских властей окончился крахом.

"Они собрали достаточно крупные резервы, они создали кризис на фронте. Также было и на Курской дуге", — напомнил эксперт.

ВСУ повторили провал немецкой армии: прорыв фронта не состоялся, войскам не удалось выйти на оперативный простор, и боевики откатились обратно, понеся огромные потери, отметил Ищенко в интервью изданию "Военное дело".

По его словам, затея изначально была провальной, но Киеву необходимо предъявить населению страны и западным спонсорам любую победу.