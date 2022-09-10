Поддубный: ВСУ потеряли до 5 тыс. человек при наступлении под Харьковом

Медицинские учреждения Харькова и Киева переполнены. Контрнаступательные манёвры украинской армии достаются руководству киевского режима высокой ценой. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Предварительные оценки потерь противника в ходе контрнаступления в Харьковской области — от 2,5 до пяти тысяч человек", — заявил он в своём Telegram-канале.

Накануне по улицам Киева пронеслась колонна карет скорой помощи. Очевидцы полагают, что машины везли раненых военнослужащих в местные больницы.