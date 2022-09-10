Медицинские учреждения Харькова и Киева переполнены. Контрнаступательные манёвры украинской армии достаются руководству киевского режима высокой ценой. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
"Предварительные оценки потерь противника в ходе контрнаступления в Харьковской области — от 2,5 до пяти тысяч человек", — заявил он в своём Telegram-канале.
Накануне по улицам Киева пронеслась колонна карет скорой помощи. Очевидцы полагают, что машины везли раненых военнослужащих в местные больницы.
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