По улицам Киева пронеслась большая колонна машин скорой помощи с украинскими военными. Некоторые полагают, что это напрямую связано с манёврами боевиков киевского режима на Южном направлении.
"Результаты наступления ВСУ", — отметили в Telegram-канале "Сигнал".
В сообщении подчеркнули, что в Днепропетровске, Николаеве и Одессе нет мест для раненых солдат в медицинских учреждениях, поэтому военнослужащих вынуждены отправлять в другие города для оказания помощи.
Военные корреспонденты убеждены, что группировка ВСУ на Харьковском направлении в скором времени будет полностью разгромлена.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.