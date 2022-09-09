В Киеве замечена колонна машин скорой помощи с солдатами ВСУ

По улицам Киева пронеслась большая колонна машин скорой помощи с украинскими военными. Некоторые полагают, что это напрямую связано с манёврами боевиков киевского режима на Южном направлении.

"Результаты наступления ВСУ", — отметили в Telegram-канале "Сигнал".

В сообщении подчеркнули, что в Днепропетровске, Николаеве и Одессе нет мест для раненых солдат в медицинских учреждениях, поэтому военнослужащих вынуждены отправлять в другие города для оказания помощи.

Военные корреспонденты убеждены, что группировка ВСУ на Харьковском направлении в скором времени будет полностью разгромлена.