Вооружённые силы России перешли в контрнаступление на северный берег реки Ингулец.
Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
Контратака была произведена к востоку от населённого пункта Снигиревка со стороны Бобрового Кута и Калининского, сказано в сообщении.
"В Березнеговатом подразделения армии Украины занялись мародёрством и вскрывают квартиры населения под предлогом "поисков предателей", — в частности, пишет военкор.
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Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.