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Армия России перешла в контрнаступление на северный берег реки Ингулец

Силовые структуры

Вооружённые силы России перешли в контрнаступление на северный берег реки Ингулец.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Контратака была произведена к востоку от населённого пункта Снигиревка со стороны Бобрового Кута и Калининского, сказано в сообщении.

"В Березнеговатом подразделения армии Украины занялись мародёрством и вскрывают квартиры населения под предлогом "поисков предателей", — в частности, пишет военкор.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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