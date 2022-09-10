Армия России перешла в контрнаступление на северный берег реки Ингулец

Вооружённые силы России перешли в контрнаступление на северный берег реки Ингулец.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Контратака была произведена к востоку от населённого пункта Снигиревка со стороны Бобрового Кута и Калининского, сказано в сообщении.

"В Березнеговатом подразделения армии Украины занялись мародёрством и вскрывают квартиры населения под предлогом "поисков предателей", — в частности, пишет военкор.