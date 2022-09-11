Четыре человека погибли в Николаевской области, подорвавшись на украинских минах, сообщили представители экстренных служб соседней Херсонской области.
Кроме того, из-за постоянных обстрелов ВСУ, на полуострове Кинбурнская коса горят тысячи гектаров уникального леса.
"Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей", — сообщил источник РИА Новости.
По данным собеседника агентства, в заповеднике уже выгорело более 11 тысяч гектаров леса в заповедном ландшафтном парке, где часть из 450 видов растений занесена в европейскую и украинскую Красные книги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракеты нового поколения класса "воздух-воздух", которые есть у Китая и России, могут представлять серьёзную угрозу для важнейших самолётов, обеспечивающих действия ВВС США в воздухе.