Четверо жителей Николаевской области подорвались на минах ВСУ

Четыре человека погибли в Николаевской области, подорвавшись на украинских минах, сообщили представители экстренных служб соседней Херсонской области.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов ВСУ, на полуострове Кинбурнская коса горят тысячи гектаров уникального леса.

"Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и к невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смертям мирных жителей", — сообщил источник РИА Новости.

По данным собеседника агентства, в заповеднике уже выгорело более 11 тысяч гектаров леса в заповедном ландшафтном парке, где часть из 450 видов растений занесена в европейскую и украинскую Красные книги.