Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. В арсенале бойцов группировки "О" Вооружённых сил РФ — реактивные системы залпового огня, которые активно используются против наступающих порядков ВСУ.
Боевые действия идут круглосуточно, сообщает "Русская весна", публикуя видеокадры работы "Отважных" в ночное время.
Ранее сообщалось, что в зону проведения спецоперации на Купянском направлении доставлено подкрепление в виде реактивных систем залпового огня "Ураган", при помощи которых "Отважные" наносят массированные удары по противнику.
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