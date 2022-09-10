РСЗО группировки "О" ВС РФ наносят удары по наступающим боевикам ВСУ

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. В арсенале бойцов группировки "О" Вооружённых сил РФ — реактивные системы залпового огня, которые активно используются против наступающих порядков ВСУ.

Боевые действия идут круглосуточно, сообщает "Русская весна", публикуя видеокадры работы "Отважных" в ночное время.

Ранее сообщалось, что в зону проведения спецоперации на Купянском направлении доставлено подкрепление в виде реактивных систем залпового огня "Ураган", при помощи которых "Отважные" наносят массированные удары по противнику.