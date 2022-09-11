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Суздальцев: союзникам противостоят две разных украинских армии

Силовые структуры

В настоящее время против союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР выступают не Вооружённые силы Украины, а две совершенно различные армии.

Суздальцев: союзникам противостоят две разных украинских армии

По словам политолога Андрея Суздальцева, большую часть украинской армии составляет территориальная оборона, имеющая слабые подготовку и обеспечение. На фронте эти солдаты выполняют роль пушечного мяса.

"И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании", — отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Он заверил, что прошедшие обучение у западных инструкторов боевики вооружены новым оружием, и именно они ответственны за обстрелы Запорожской АЭС.

Политолог уточнил, что на поле боя этими подразделениями также командуют натовские специалисты и инструкторы.

"Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Только солдаты украинские", — уверен Суздальцев.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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