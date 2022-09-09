ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ и складам в Чугуеве

Вооружённые силы РФ продолжают наносить ракетные и авиаудары по военным объектам украинских националистов в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

По информации, удары наносятся по важным узлам с базами украинских войск, на которые опираются ВСУ, наступая на Изюм и Купянск.