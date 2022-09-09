Вооружённые силы РФ продолжают наносить ракетные и авиаудары по военным объектам украинских националистов в Чугуеве Харьковской области.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
По информации, удары наносятся по важным узлам с базами украинских войск, на которые опираются ВСУ, наступая на Изюм и Купянск.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.