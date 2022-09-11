Союзные силы продолжают штурм Артёмовска

Объединённая армия продолжает штурм Артёмовска

Объединённая армия РФ и ЛДНР в Донецкой Народной Республике продолжает штурмовать город Артёмовск.

Во время боевых действий в городе прогремел мощный взрыв, начались пожары.

Ввиду близости к линии фронта, в Артёмовске уже давно не работают крупные коммерческие предприятия, внутри этих точек давно расположились боевики Вооружённых сил Украины и территориальной обороны.

Ещё летом из города ушли сетевые продуктовые бренды и магазины бытовой техники. Жители города стали подозревать, что Артёмовску уготовлена судьба Мариуполя.

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