Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"

Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.

Если сейчас украинские войска пытаются вытеснять ВС РФ из Харьковской области, то к весне националисты станут на порядок мощнее.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Воевать вполсилы больше нельзя. Если мы ещё "не начинали воевать", то очень скоро это может стать диагнозом наших поражений. Нам давно пора начать воевать!" — убеждён аналитик.

В сентябре СВО вошла в качественно новую фазу — мы переходим к фазе "против хорошо обученного и вооружённого противника". Уже к весне бандеровские силы изменятся весьма серьёзно, уверен обозреватель.

С военно-технической поддержкой НАТО Киев планирует нанести России поражение и откинуть сперва до границ 2014 года, а потом и вернуть себе Крым, заявил Шурыгин.

По его словам, России необходимо добиваться превосходства не только в вооружении, но в численности.

И это надо иметь РФ не к весне, а уже сегодня, подытожил эксперт.