Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.
Если сейчас украинские войска пытаются вытеснять ВС РФ из Харьковской области, то к весне националисты станут на порядок мощнее.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Воевать вполсилы больше нельзя. Если мы ещё "не начинали воевать", то очень скоро это может стать диагнозом наших поражений. Нам давно пора начать воевать!" — убеждён аналитик.
В сентябре СВО вошла в качественно новую фазу — мы переходим к фазе "против хорошо обученного и вооружённого противника". Уже к весне бандеровские силы изменятся весьма серьёзно, уверен обозреватель.
С военно-технической поддержкой НАТО Киев планирует нанести России поражение и откинуть сперва до границ 2014 года, а потом и вернуть себе Крым, заявил Шурыгин.
По его словам, России необходимо добиваться превосходства не только в вооружении, но в численности.
И это надо иметь РФ не к весне, а уже сегодня, подытожил эксперт.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.