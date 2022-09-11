НМ ДНР: попытка контрнаступления под Песками обернулась катастрофой для ВСУ

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались атаковать населённый пункт Пески под Донецком. Они выдвинулись из Первомайского в количестве до двух рот — танковой и мотострелковой, однако встретили ожесточённый отпор со стороны бойцов "Сомали" и 11-го полка Народной милиции ДНР. Об этом сообщила пресс-служба НМ ДНР.

Отмечается, что попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, бросив два подбитых танка и две боевых машины пехоты (БМП) на поле боя вместе с множеством трупов убитых боевиков.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил, что бойцы армии ДНР при поддержке российских ВКС готовятся к отражению атак ВСУ на Угледарском направлении.