ВСУ бросают танки на штурм Красного Лимана

Боевики Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении с помощью танков предприняли попытку атаковать позиции армии России и сил ЛДНР.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на военного корреспондента Семёна Пегова.

"На нас идут танки. Противник продвигается от Закатного вдоль реки. Держимся. Ведётся жёсткий огонь по городу. Нам бы пару "Ночных Охотников", — рассказал военкор.

Добровольцы — отряд "Кубань" и бойцы Луганской Народной Республики уже несколько дней отражают серьёзный натиск имеющего превосходство в живой силе и военной технике неприятеля.

Артиллеристы объединённых войск очень в этом помогают, прижимая бандеровцев к земле и не давая форсировать реку.