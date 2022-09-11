Подоляка: удары по двум ТЭС "кладут на лопатки" энергосистему востока Украины

Пока глобально блэкаут на Украине не случился, но частично он уже есть. Так прокомментировал отсутствие света в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, частично в Сумской, Днепропетровской и Одесской областях после ракетных ударов по двум тепловым электростанциям военный аналитик Юрий Подоляка.

При этом и российская, и украинская стороны заявляют, что "это не мы", заметил эксперт в своём Telegram-канале. Одна из них 100% лукавит, также как было и в вопросе обстрела Запорожской АЭС, добавил он.

По его словам, после отключения Россией ЗАЭС от энергосистемы Украины из энергобаланса ушёл почти 1 Гигабайт мощности. А вместе с этим удары по двум Харьковским ТЭС "кладут на лопатки" энергосистему восточной части Украины.

"Зачем это Киеву, лично я не понимаю. Зачем это Москве, понимаю, и очень хорошо. Таким образом Москва поясняет Киеву на понятном тому языке, что на каждую хитрую лису, есть гайка с левой резьбой. И если они не прекратят шалить в вопросе ЗАЭС, то будут постоянно пояснять своему населению, почему оно сидит без света", — заключил Подоляка.

Сегодня вечером после ракетных ударов по Харьковской и Кременчугской ТЭС в ряде регионов Украины и в Киеве пропало электричество.

В попытках выровнять нагрузку и генерацию были отключены Харьковская и Полтавская область, сбои также пошли по сетям Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.