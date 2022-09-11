Вечером в воскресенье ВКС России нанесли ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. После это в соцсетях стали появляться сообщения с жалобами на отсутствие электричества.
Блэкаут в масштабах Украины случился из-за выпадения из системы Запорожской АЭС и удара сразу по двум главным тепловым электростанциям (ТЭС) Левобережной Украины. Об этом сообщают военкоры Русской Весны.
Судя по всему, ударам ракет "Калибр", запущенных из акватории Каспийского моря, подверглись Харьковская и Кременчугская ТЭС.
В попытках выровнять нагрузку и генерацию украинцы отключили Харьковскую и Полтавскую область, однако этого не хватает. Сбои пошли также и по сетям Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областей.
Также появились сообщения о перебоях с электричеством и в нескольких районах Киева.
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