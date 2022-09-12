Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с российским депутатом Адамом Делимхановым. Парламентарий анонсировал атаки Вооружённых сил Российской Федерации "по всей линии фронта".
Делимханов назвал украинских военных нацистами и сатанистами. Как подчеркнул член Госдумы, российские солдаты в ходе спецоперации по принуждению к миру освободят Украину.
"Ждите сюрпризов", — сказал депутат ВСУ.
Ранее Кадыров призвал граждан РФ потерпеть. Он порекомендовал россиянам "ждать хороших новостей", а украинским боевикам носить с собой белую ткань.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.