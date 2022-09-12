Депутат Делимханов предупредил Украину о "сюрпризах" при наступлении ВС России

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с российским депутатом Адамом Делимхановым. Парламентарий анонсировал атаки Вооружённых сил Российской Федерации "по всей линии фронта".

Делимханов назвал украинских военных нацистами и сатанистами. Как подчеркнул член Госдумы, российские солдаты в ходе спецоперации по принуждению к миру освободят Украину.

"Ждите сюрпризов", — сказал депутат ВСУ.

Ранее Кадыров призвал граждан РФ потерпеть. Он порекомендовал россиянам "ждать хороших новостей", а украинским боевикам носить с собой белую ткань.