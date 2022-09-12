Кадыров: чеченские бойцы вернулись на Украину, теперь ждите хороших новостей

Элитные подразделения из Чечни вновь вернулись на Украину после отдыха, а значит с передовой стоит ждать хороших новостей, сообщил Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что после того, как от националистов были освобождены Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие города, Владимир Путин предоставил бойцам отдых, а сейчас они с новыми силами вернулись на передовую.

"Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!" — пообещал Кадыров.

Глава Чеченской республики уточнил, что эти слова не касаются националистов.

"Бандеровцы, это я не к вам обращаюсь, — для вас результаты будут плачевны", — отметил он.

Кадыров посоветовал боевикам иметь при себе белую ткань для встречи с чеченскими подразделениями и учить спасительную фразу: "Ахмат — сила!"

Ранее глава Совбеза Украины Алексей Данилов предупредил жителей Харьковской области, что их ждет насильственная украинизация.