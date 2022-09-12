Элитные подразделения из Чечни вновь вернулись на Украину после отдыха, а значит с передовой стоит ждать хороших новостей, сообщил Рамзан Кадыров.
Он пояснил, что после того, как от националистов были освобождены Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие города, Владимир Путин предоставил бойцам отдых, а сейчас они с новыми силами вернулись на передовую.
"Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!" — пообещал Кадыров.
Глава Чеченской республики уточнил, что эти слова не касаются националистов.
"Бандеровцы, это я не к вам обращаюсь, — для вас результаты будут плачевны", — отметил он.
Кадыров посоветовал боевикам иметь при себе белую ткань для встречи с чеченскими подразделениями и учить спасительную фразу: "Ахмат — сила!"
Ранее глава Совбеза Украины Алексей Данилов предупредил жителей Харьковской области, что их ждет насильственная украинизация.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.