Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"

Рамзан Кадыров обвинил Минобороны РФ в ошибках, но заверил, что оставленные города в Харьковской области в скором времени будут возвращены.

Глава Чеченской республики рассказал, что на проблемные участки фронта готовы выехать 10 тысяч бойцов.

"В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты", — сказал чеченский лидер.

Кадыров признал, что военные совершили просчёты.

"Я не стратег, как в Министерстве обороны, но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, то это может не нравиться. Но я люблю говорить правду", — выразил свою позицию глава Чечни.

Кадыров объяснил, что вынужден будет выходить на руководство страны, чтобы разъяснить "офигенную" ситуацию на земле.

"То, что отдали им несколько сел и городов, есть несколько плюсов в этом. Мы не афишировали, но у нас есть спецзадание", — отметил Герой Российской Федерации.

Кадыров пообещал объяснить военкорам, что такое патриотизм.

"Я знаю одно — Россия победит. Натовское оружие будет подавлено духом наших бойцов. От нашего появления уже дрожат руки и ноги", — заверил глава Чеченской республики.

Ранее сообщалось, что спецназ "Ахмат" и НМ ЛНР взяли укрепрайон ВСУ и продвинулись под Соледаром.