Минобороны РФ: армия Украины потеряла до 250 военных в районах Купянска и Изюма

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре и позициям украинских подразделений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, в районах Купянска и Изюма российские военные уничтожили военное оборудование, принадлежащее националистическому формированию "Кракен"*, 113-й бригаде теробороны и 93-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Потери противника составляют до 250 военных", — отметили в Минобороны РФ.

Помимо этого, представители ведомства подчеркнули: бойцам из РФ удалось уничтожить свыше 20 единиц военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что численность украинских сил на Харьковском направлении превышала российские примерно в восемь раз. Как пояснил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, войска РФ пришлось отвести для того, чтобы сохранить личный состав.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.