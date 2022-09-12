На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз. Об этом заявил РИА Новости глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
По его словам, войска РФ были отведены, чтобы сохранить личный состав.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что на момент наступления под Изюмом и Купянском было 15-16 российских батальонно-тактических групп или 10-12 тысяч военных. Украинскую наступающую группировку Арестович назвал примерно схожей по численности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.