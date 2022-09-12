Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на перегруппировку российских сил в ходе спецоперации на Украине.
По его словам, верховный главнокомандующий находится в круглосуточной связи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и военачальниками. Как пояснил Песков, специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
"Разумеется, Путин знает всё, что происходит, ему докладывают о любых действиях военных в ходе спецоперации. По-другому и быть не может", — подчеркнул государственный деятель.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что перегруппировка российских войск, скорее всего, поможет нанести ощутимый удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он убеждён: временные успехи Киева обернутся для него "колоссальными потерями".
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