Песков: Путину доложили о перегруппировке сил РФ в ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на перегруппировку российских сил в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, верховный главнокомандующий находится в круглосуточной связи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и военачальниками. Как пояснил Песков, специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

"Разумеется, Путин знает всё, что происходит, ему докладывают о любых действиях военных в ходе спецоперации. По-другому и быть не может", — подчеркнул государственный деятель.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что перегруппировка российских войск, скорее всего, поможет нанести ощутимый удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ). Он убеждён: временные успехи Киева обернутся для него "колоссальными потерями".