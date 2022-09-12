Система ПВО ВС РФ сбила цели над Белгородом

12 сентября прогремели взрывы над Белгородом. Сработала система противовоздушной обороны, которая сбила вражеские цели. Очевидцами снято видео происходящего, которое опубликовало издание "Русская весна".

Ранее полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук поделился мнением относительно того, что произойдёт в случае захода украинских войск в Белгородскую область.

По словам Матвийчука, солдаты из Украины вряд ли решатся перейти границы РФ. Он уверен, что при такой попытке российские пограничники отреагируют незамедлительно и уничтожит боевиков ВСУ.