12 сентября прогремели взрывы над Белгородом. Сработала система противовоздушной обороны, которая сбила вражеские цели. Очевидцами снято видео происходящего, которое опубликовало издание "Русская весна".
Ранее полковник в отставке, ветеран Афганской войны Анатолий Матвийчук поделился мнением относительно того, что произойдёт в случае захода украинских войск в Белгородскую область.
По словам Матвийчука, солдаты из Украины вряд ли решатся перейти границы РФ. Он уверен, что при такой попытке российские пограничники отреагируют незамедлительно и уничтожит боевиков ВСУ.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.