Удары российской армии по энергосистеме Украины могут быть неким ответом за регулярные провокации Киева вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru.
По мнению политолога, России следовало бы давно уничтожить все крупные ТЭЦ Украины, а также ликвидировать все областные администрации, здания прокуратуры, управления МВД и военкоматы в крупных городах. Только в таком случае система управления киевского режима будет парализована, отметил Александров.
"Они эффективно свои войска перебрасывают с места на место, эффективно концентрируют резервы, у них эффективно связь налажена, они эффективно проводят мобилизацию, а наши сидят, ушами хлопают", — заявил собеседник Pravda.Ru.
Александров полагает, что урон в результате удара был небольшой, поскольку подача электроэнергии уже возобновилась. Он призывал продолжить атаку, чтобы выбить всю энергосистему Украины.
"Хватить миндальничать!" — заключил политолог.
Поздно вечером, в воскресенье, ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по критической инфраструктуре в Харьковской области — двум тепловым электростанциям (ТЭС). Сразу после этого Южноукраинская и Хмельницкая АЭС стали отключать блоки.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.