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Политолог Александров призвал ВС РФ выбить всю энергосистему Украины

Силовые структуры

Удары российской армии по энергосистеме Украины могут быть неким ответом за регулярные провокации Киева вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru.

Политолог Александров призвал ВС РФ выбить всю энергосистему Украины

По мнению политолога, России следовало бы давно уничтожить все крупные ТЭЦ Украины, а также ликвидировать все областные администрации, здания прокуратуры, управления МВД и военкоматы в крупных городах. Только в таком случае система управления киевского режима будет парализована, отметил Александров.

"Они эффективно свои войска перебрасывают с места на место, эффективно концентрируют резервы, у них эффективно связь налажена, они эффективно проводят мобилизацию, а наши сидят, ушами хлопают", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Александров полагает, что урон в результате удара был небольшой, поскольку подача электроэнергии уже возобновилась. Он призывал продолжить атаку, чтобы выбить всю энергосистему Украины.

"Хватить миндальничать!" — заключил политолог.

Поздно вечером, в воскресенье, ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по критической инфраструктуре в Харьковской области — двум тепловым электростанциям (ТЭС). Сразу после этого Южноукраинская и Хмельницкая АЭС стали отключать блоки.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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