После ударов ВС РФ Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают блоки

Российская армия нанесла ракетные удары по Кременчугской и Харьковской ТЭЦ.

Сразу после этого Южноукраинская и Хмельницкая АЭС стали отключать блоки. Так диспетчеры пытаются удержать от краха всю систему.

На данный момент полстраны остались без света и воды. В столице Украины местами тоже нет электроэнергии, пишет издание "Русская Весна".

В Харькове и ряде других городов останавливаются пассажирские поезда.

"По электросетям и ТЭЦ. Они завязаны в одну систему по регионам. Нужно выносить сразу все крупные подстанции…" — сообщили хакеры из российской группировки KILLNET.