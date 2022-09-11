Российская армия нанесла ракетные удары по Кременчугской и Харьковской ТЭЦ.
Сразу после этого Южноукраинская и Хмельницкая АЭС стали отключать блоки. Так диспетчеры пытаются удержать от краха всю систему.
На данный момент полстраны остались без света и воды. В столице Украины местами тоже нет электроэнергии, пишет издание "Русская Весна".
В Харькове и ряде других городов останавливаются пассажирские поезда.
"По электросетям и ТЭЦ. Они завязаны в одну систему по регионам. Нужно выносить сразу все крупные подстанции…" — сообщили хакеры из российской группировки KILLNET.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.