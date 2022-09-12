Антироссийские санкции должны прочувствовать не только представители бизнеса и политики, но и каждый россиянин.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россия должна каждый день ощущать ещё больше того, что это будет стоить ей очень-очень дорого, всем русским", — на форуме "Ялтинская европейская стратегия" сказал украинский чиновник.
Он подчеркнул, что это "очень важно", поскольку российское население в подавляющем своём большинстве поддерживает специальную военную операцию.
"Нужно, чтобы как можно больше граждан России ощущали это", — в Киеве подытожил Ермак.
Согласно опубликованному недавно опросу ВЦИОМ, 70 процентов граждан России полностью поддерживают СВО по демилитаризации и денацификации Украины.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.