Офис президента Украины требует наказать за поддержку СВО всех русских

Антироссийские санкции должны прочувствовать не только представители бизнеса и политики, но и каждый россиянин.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия должна каждый день ощущать ещё больше того, что это будет стоить ей очень-очень дорого, всем русским", — на форуме "Ялтинская европейская стратегия" сказал украинский чиновник.

Он подчеркнул, что это "очень важно", поскольку российское население в подавляющем своём большинстве поддерживает специальную военную операцию.

"Нужно, чтобы как можно больше граждан России ощущали это", — в Киеве подытожил Ермак.

Согласно опубликованному недавно опросу ВЦИОМ, 70 процентов граждан России полностью поддерживают СВО по демилитаризации и денацификации Украины.