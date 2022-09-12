"Отважные" продолжают качественно выполнять свою работу в военной спецоперации на Украине.
Теперь разведчиками группировки "О" Вооружённых сил РФ обнаружен и уничтожен миномётный расчёт националистов киевского режима.
Об этом сообщает издание "Русская Весна", уточнив, что в ходе операции применялась бесшумная снайперская винтовка
"Уничтожение миномётного расчёта было нужно, чтобы дальше прошла наша группа", — рассказывает изданию российский боец-разведчик.
Сообщается, что ситуацию на данном участке фронта осложняет растительность.
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