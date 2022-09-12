Военкор Коц: против НАТО бессмысленно вести СВО, нужно вести войну

Против НАТО бессмысленно проводить специальную военную операцию, а надо вести войну. И чем быстрее это поймёт российское общество, тем лучше. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.

Он считает, что на Украине Россия воюет не против украинских солдат, а против НАТО, и конфликт уже перешёл в экзистенциальную фазу.

"Идёт борьба за выживание. Или мы победим, или нас не будет", — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что ничего украинского, кроме "мобилизационного мяса", в этом конфликте не осталось. Всё натовское — техника, инструкторы, разведка, кураторы расчётов "Хаймарсов", наёмники, ЧВК, западная "одноглазая" поддержка СМИ.

Это можно называть как угодно, хоть гибридной войной, хоть какой-то другой, но суть от этого не меняется, добавил репортёр.

"Руками украинцев НАТО хочет не защитить Украину, а разрушить Россию. Сколько бы украинских жизней это ни стоило", — заключил Коц.