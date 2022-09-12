Сладков: Россия повышает градус в отношениях с Украиной

Электричество на Украине давно пора было отключить. США, когда нападали на Ирак, на Сербию в первую очередь выбивали те объекты, которые мешали сопротивляться. Так прокомментировал вчерашний блэкаут в нескольких областях Украины военный журналист Александр Сладков.

Он заметил, что электричество это основа жизни и управления. Без света не зарядишь радиостанции, не пустишь электровозы, наступает коллапс, объяснил репортёр.

"Супостат же планку поднимает, и заставляет её поднимать Украину. Обстрелы всё боле жестокие, оружие всё более мощное со стороны Украины. И теперь наша очередь взять инициативу в свои руки. У нас есть прекрасное средство — отключить электричество. Почему бы это не сделать? Пускай знают", — высказался военкор в своём Telegram-канале.

Журналист предположил, что Украина попробует принять какие-то контрмеры, но вряд ли у неё получится соревноваться с супердержавой, которой, по его мнению, является именно Россия.

Он напомнил слова Наполеона, который говорил, что сила никогда не бывает смешной.

Сейчас реактивные системы залпового огня "Ураган" российской армии начали применять большой калибр снарядов — 220 мм, рассказал Сладков.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв призвал изменить цель СВО на Украине и начать "жестить".