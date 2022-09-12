В Херсонской области продолжается уничтожение националистов киевского режима.
Недалеко от населённого пункта Давыдов Брод Вооружённые силы Украины потеряли четыре бронетранспортёра с боевиками. Издание "РусскаяВесна" сообщает, что бандеровцы прятались в лесополосе.
Как сообщают источники с места, беспилотный аппарат "Орлан" обнаружил подразделение армии Украины, после чего координаты были переданы артиллеристам, а те уже "накрыли" боевиков ВСУ залпом шести орудий.
Уточняется, что Давыдов Брод — посёлок в Великоалександровском районе Херсонщины на восточном берегу р. Ингулец.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.