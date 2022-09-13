Соловьёв: Россия может одним ударом уничтожить весь Киев

У России есть подавляющее преимущество перед НАТО в стратегическом вооружении. И есть возможность одним ударом, даже не ядерным, уничтожить весь Киев, нанести такого рода ущерб, который полностью уничтожит Америку и Британию.

Однако применить это оружие российская армия не может, заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Натовцы решили сделать красиво, они используют прокси-войну, переведя её в состояние де-факто войны НАТО, где роль наёмников выполняют украинцы и войска НАТО, но с другими шевронами. Поэтому, воюя с Россией в полный рост, они говорят: вы не смейте с нами разбираться серьёзно, объяснил журналист.

Так как НАТО не воюет, мы не можем взять и "долбануть", например, сбить спутники, самолёты-разведчики и беспилотники, добавил он в эфире Соловьёв LIVE.

"Я хорошо понимаю людей, которые говорят, почему они могут вовсю долбить по Донецку, а мы не долбим по Киеву. Поэтому в Киеве нормальная жизнь, первый страх прошёл", — высказался ведущий.

Понятно, что с нами воюет НАТО, и мы не можем делать вид, что всё в порядке. Просто не можем, заключил он.