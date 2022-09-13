Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марочко: штабы ВСУ бегут из Артёмовска в Часов Яр
Соловьёв высказался о мобилизации в РФ: нужны добровольцы
Российский вертолёт Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
Le Monde: Аляска снова стала форпостом США против России на фоне СВО
Эксперт назвал цену "великой перемоги ВСУ": где мы харчеваться будем?
Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 240 млн евро в год в Саудовской Аравии
Союзные войска вошли в Артёмовск и выбили боевиков ВСУ из промзоны
Марочко: иностранные офицеры прибыли в Краматорск, находящийся под контролем ВСУ
Newsweek: Байден провалил политику профсоюзов. В США назревают забастовки

Соловьёв: Россия может одним ударом уничтожить весь Киев

Силовые структуры

У России есть подавляющее преимущество перед НАТО в стратегическом вооружении. И есть возможность одним ударом, даже не ядерным, уничтожить весь Киев, нанести такого рода ущерб, который полностью уничтожит Америку и Британию.

Соловьёв: Россия может одним ударом уничтожить весь Киев

Однако применить это оружие российская армия не может, заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Натовцы решили сделать красиво, они используют прокси-войну, переведя её в состояние де-факто войны НАТО, где роль наёмников выполняют украинцы и войска НАТО, но с другими шевронами. Поэтому, воюя с Россией в полный рост, они говорят: вы не смейте с нами разбираться серьёзно, объяснил журналист.

Так как НАТО не воюет, мы не можем взять и "долбануть", например, сбить спутники, самолёты-разведчики и беспилотники, добавил он в эфире Соловьёв LIVE.

"Я хорошо понимаю людей, которые говорят, почему они могут вовсю долбить по Донецку, а мы не долбим по Киеву. Поэтому в Киеве нормальная жизнь, первый страх прошёл", — высказался ведущий.

Понятно, что с нами воюет НАТО, и мы не можем делать вид, что всё в порядке. Просто не можем, заключил он.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.

Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Онуфриенко: "калибровка" энергосистемы Украины — только начало
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Военные новости
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Последние материалы
Newsweek: Байден провалил политику профсоюзов. В США назревают забастовки
Reuters: запас нефти в США сократился до уровня 1984 года
Independent: британцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II
Украина запрашивает у США ракеты ATACMS для ударов по России
Володин: Вашингтон напрасно думает, что война его не коснётся
Соловьёв: Россия может одним ударом уничтожить весь Киев
МИД Азербайджана пообещал жёстко пресекать любые попытки нарушить границу страны
Стремоусов: украинские войска уже потеряли более 3,5 тысячи человек под Херсоном
Расчёты беспилотников "Отважных" оставляют боевиков ВСУ без связи
Экс-сотрудница Белого дома Псаки начала работать на американском телевидении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников