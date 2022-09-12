Соловьёв: России уже пора "жестить" на Украине

России следует изменить цель специальной военной операции на Украине, нужно начинать действовать жёстко. Такое мнение высказал журналист и ведущий Владимир Соловьёв.

Он порассуждал на эту тему в эфире ток-шоу, напомнив, что часть стратегии НАТО — бить по важнейшей инфраструктуре. И задал вопрос, почему РФ не хочет этого делать.

"Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины, ведь мы это делали в начале. Откуда ГСМ на Украине? Ведь мы в начале полностью решили этот вопрос. По-моему, пора уже жестить, вот просто пора жестить", — заявил Соловьёв.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка рассказал, что удары по двум крупным ТЭС "кладут на лопатки" энергосистему востока Украины.