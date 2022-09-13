Марочко: иностранные офицеры прибыли в Краматорск, находящийся под контролем ВСУ

В Краматорске, который пока остаётся под контролем киевского режима, появились иностранные офицеры. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что, согласно данным разведывательных служб, им поручили следить за распределением западной военной техники, поставленной Украине, а также вести учёт расхода боеприпасов.

"В Краматорск прибыла группа иностранных офицеров", — подчеркнул Марочко.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) тратят много ресурсов на установление контроля над Красным Лиманом. По его словам, украинские боевики планируют оттеснить союзные войска РФ и ЛДНР от Краматорска и Славянска.

Как пояснил специалист, на этой части фронта продолжаются ожесточённые бои. Он добавил, что у армии РФ остаются резервы, которые она ещё не реализовала.