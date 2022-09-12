Леонков о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области: у РФ есть ещё резервы

Военный эксперт Алексей Леонков высказался по поводу происходящего в районе Красного Лимана и поделился мыслями относительно шансов украинской армии на успех на этом направлении.

Эксперт напомнил, что Киев бросает много сил на установление контроля над Красным Лиманом, потому что это позволит ВСУ оттеснить союзные силы от Краматорска и Славянска, поэтому бои на этом участке фронта сейчас идут самые упорные.

"Противнику нужен Красный Лиман. Их цель отодвинуть нашу группировку от Славянска и Краматорска, поэтому они прилагают огромные усилия для осуществления поставленной цели. Такие же усилия они собирались прилагать под Угледаром", — рассказал Леонков в беседе с "МК".

Эксперт отметил, что Киев не преминул доложить о своих успехах в контрнаступлении в Харьковской области своим западным кураторам.

Однако Леонков уверен, что киевским властям одназначно не стоит преждевременно радоваться, потому что у России есть ещё неиспользованные козыри.

"Но эти "успехи” ничего не определяют, так как не стоит забывать, что у России существуют резервы, которые мы еще не реализовали", — добавил Леонков.