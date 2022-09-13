Пушилин: ВСУ не удалось подтянуть резервы к Святогорску

Украинские военные сделали попытку подтянуть резервы к Святогорску, переправив их через реку Северский Донец. Однако эта попытка ВСУ окончилась провалом, о чём рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Политик добавил, что, несмотря на это, говорить о полном контроле Святогорска войсками РФ, ДНР и ЛНР пока преждевременно.

"Какое-то количество противника там находится, но он находится не в тех условиях, чтобы мог свободно там передвигаться. В какой-то части это контролируется и нашими подразделениями. Но сказать, что мы там полностью контролируем, пока не представляется возможным, но есть определенные перспективы", — сказал Пушилин на канале "Соловьёв Live".

Ранее глава ДНР отметил, что количество наёмников из Польши в этом районе превосходит число самих ВСУшников.