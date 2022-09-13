Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска России и Народной милиции продвигаются на Артёмовском и Угледарском направлениях, а также в районе населённых пунктов Пески и Марьинка.
"Продвигаются. И в районе Песок продвигаются, и Марьинки, и на Угледарском направлении продвигаются. Не говоря уже об Артёмовском направлении", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Глава ДНР отметил, что союзным силам удалось закрепиться на окраинах Артёмовска. Боевики киевского режима хотели подтянуть дополнительные резервы к Святогорску, однако попытки были пресечены.
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