Пушилин: союзные войска продвигаются в направлении Артёмовска и Угледара

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска России и Народной милиции продвигаются на Артёмовском и Угледарском направлениях, а также в районе населённых пунктов Пески и Марьинка.

"Продвигаются. И в районе Песок продвигаются, и Марьинки, и на Угледарском направлении продвигаются. Не говоря уже об Артёмовском направлении", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Глава ДНР отметил, что союзным силам удалось закрепиться на окраинах Артёмовска. Боевики киевского режима хотели подтянуть дополнительные резервы к Святогорску, однако попытки были пресечены.