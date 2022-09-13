Рогов: ситуация на линии соприкосновения в Запорожье находится под контролем

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, в данный момент линия соприкосновения находится под контролем местных властей и союзных сил, поэтому жителей находящихся здесь населённых пунктов не планируется эвакуировать.

Рогов подчеркнул, что сейчас российские военные полностью готовы к столкновению с ВСУшниками.

"Никакой организации и действий в этом направлении (эвакуации из населенных пунктов) не осуществляется. Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая, армия РФ более чем настроена встретить боевиков Зеленского", — сказал Рогов в эфире РБК.

Ранее власти Запорожской области проинформировали, что украинская сторона наращивает концентрацию тяжёлой техники вдоль линии фронта. Представители администрации полагают, что таким образом Киев хочет скрыть свои истинные намерения, скрыв, где именно собирается перейти в контрнаступление.