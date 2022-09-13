Рогов: концентрация тяжёлой техники ВСУ нарастает в Запорожской области

На линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация тяжёлой техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, киевский режим планирует сбить с толку военных РФ и ЛДНР, пытаясь скрыть определённую точку, из которой военные ВСУ собираются пойти в контрнаступление. Он также добавил, что ситуация на территории Запорожской области остаётся напряжённой.

"Возле населённых пунктов Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и вплоть до Вольного Поля фиксируют концентрацию тяжёлой техники противника", — отметил Рогов.

Представитель ВГА подчеркнул: по всей линии боевого соприкосновения происходит рассредоточение украинских войск.

Ранее руководитель администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что боевики ВСУ осуществляют подготовку к провокациям на противоположном берегу Днепра.