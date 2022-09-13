На линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация тяжёлой техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим планирует сбить с толку военных РФ и ЛДНР, пытаясь скрыть определённую точку, из которой военные ВСУ собираются пойти в контрнаступление. Он также добавил, что ситуация на территории Запорожской области остаётся напряжённой.
"Возле населённых пунктов Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и вплоть до Вольного Поля фиксируют концентрацию тяжёлой техники противника", — отметил Рогов.
Представитель ВГА подчеркнул: по всей линии боевого соприкосновения происходит рассредоточение украинских войск.
Ранее руководитель администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что боевики ВСУ осуществляют подготовку к провокациям на противоположном берегу Днепра.
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