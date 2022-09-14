Слуцкий о проекте "гарантий безопасности" Киева: пакт о вовлечении стран НАТО

Все без исключения пункты представленного Украиной проекта по "гарантиям безопасности" направлены на дальнейшее разжигание конфликта и привлечение сил Североатлантического альянса и его союзников, заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как подчеркнул политик, ни о какой безопасности для Украины в документе речи не идёт.

"Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные хозяева Зеленского хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", — цитирует политика "Русская весна".

Слуцкий подчеркнул, что Запад и Евросоюз должны осознавать последствия в случае, если документ будет подписан. Кроме того, пункт, который говорит о том, что намерения Киева войти в НАТО по-прежнему остаются на повестке, это подтверждает.