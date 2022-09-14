На херсонском и донецком направлении есть позитивные подвижки, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ несут огромные потери.
Как подчеркнул военный эксперт, речь идёт о продвижении сразу во трём населённым пунктам:
Однако, по словам Кнутова, при этом всём от ВСУ можно ожидать "контрудара".
"Там всё идёт в целом планово … И с перспективой выхода наших войск на окружение Марьинки. Но надо ожидать контрудара ВСУ, вот в чём особенность", — пояснил эксперт Украине.ру.
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