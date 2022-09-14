Кнутов: есть перспектива выхода ВС РФ на окружение Марьинки

На херсонском и донецком направлении есть позитивные подвижки, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ несут огромные потери.

Как подчеркнул военный эксперт, речь идёт о продвижении сразу во трём населённым пунктам:

в сторону Авдеевки,

Марьинки,

Северска.

Однако, по словам Кнутова, при этом всём от ВСУ можно ожидать "контрудара".

"Там всё идёт в целом планово … И с перспективой выхода наших войск на окружение Марьинки. Но надо ожидать контрудара ВСУ, вот в чём особенность", — пояснил эксперт Украине.ру.